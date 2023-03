In einem Wohnhaus in Berlin-Nikolassee ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand wurde eine Seniorin verletzt. Vermutlich brach das Feuer beim Zubereiten von Essen aus.

Berlin - Bei einem Feuer in einem dreigeschossigen Wohnhaus in Berlin-Nikolassee ist eine Bewohnerin verletzt worden. Der Brand brach am Samstagabend in der Küche einer 84-Jährigen im ersten Stock aus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Flammen schlugen auf die darüber liegende Wohnung einer 83-Jährigen über. Die Seniorin kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die 84-Jährige und die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses in der Von-Luck-Straße in Steglitz-Zehlendorf blieben unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer vermutlich beim Zubereiten von Essen ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte eine Ausbreitung auf den Rest des Gebäudes, berichtete die Berliner Feuerwehr. Rund 80 Kräfte und eine Drehleiter kamen zum Einsatz.

Während der Löscharbeiten war die Von-Luck-Straße zwischen Potsdamer Chaussee und Beskidenstraße für mehrere Stunden gesperrt. Ein Brandkommissariat des LKA ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.