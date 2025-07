Seit zwei Jahren spielt Lynen in Bremen. Jetzt geht es für den Belgier beim Bundesligisten von der Weser weiter. Die genaue Vertragsdauer ist aber nicht bekannt.

Bremen - Werder Bremen und Senne Lynen haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Das gab der Bundesligist bekannt. Über die Laufdauer des neuen Arbeitspapiers des 26 Jahre alten Mittelfeldspielers gab es keine Angaben.

„Senne hat sich in den zwei Jahren bei uns nicht nur auf dem Platz zu einem zentralen Spieler entwickelt, sondern nimmt auch eine wichtige Rolle in der Kabine ein“, sagte Bremens Leiter Profifußball, Peter Niemeyer, über den Belgier.

Lynen war 2023 aus seiner Heimat von Union Saint-Gilloise an die Weser gewechselt. In seinen bisher zwei Spielzeiten in Bremen absolvierte der ehemalige belgische Junioren-Nationalspieler 64 Bundesligaspiele und vier Pokalpartien für die Grün-Weißen.