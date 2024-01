Seriendieb nach 60 Straftaten in Zwickau und Werdau in Haft

Zwickau - Die Polizei hat einem Seriendieb das Handwerk gelegt. Über 60 Straftaten - vor allem Diebstähle - in diversen Läden im Raum Werdau und Zwickau sollen auf das Konto des Verdächtigen gehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vergangenen Donnerstag ließ er sich demnach erneut in einem Einkaufsmarkt in Werdau erwischen. Am Freitag wurde er einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Den Angaben zufolge soll der Mann die über 60 Straftaten seit August 2023 begangen haben. In einem Drogeriemarkt in Werdau stahl er mehrfach hochwertige Parfüms sowie Kosmetikartikel und betrat den Laden auch, nachdem er bereits Hausverbot hatte. In einem Baumarkt in Werdau, einem Elektronikmarkt in Zwickau und einem Einkaufsmarkt in Fraureuth entwendete er Lautsprecher, Kopfhörer, Spielkonsolen-Zubehör und eine Stichsäge. Auch stahl er Kaffee, Schnaps und Lebensmittel und versuchte, mit Falschgeld zu bezahlen.

Die Ladendiebstähle gelangen ihm den Angaben zufolge zum Teil - doch in einigen Fällen flog er auf. Zeugen riefen die Polizei, der 24-Jährige konnte direkt vor Ort als Tatverdächtiger festgestellt werden. In weiteren Fällen führten Videoaufnahmen aus den Märkten die Ermittlerinnen und Ermittler zu dem Beschuldigten. Bei der Festnahme am Donnerstag leistete er Widerstand, wie es hieß.