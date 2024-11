Taylor Swift hat schon viele Herzen erobert. Für eine Backmesse in Birmingham wurde die US-Sängerin nun in Kuchenform nachgebaut. Doch dann kommt manches anders als geplant.

Shake It Off: Taylor-Swift-Kuchen verliert Hände

Kuchenwettbewerb in England

Birmingham - US-Superstar Taylor Swift (34) gibt es nun auch in Kuchenform - wenn auch mit kleinem Schönheitsfehler. Bei einer Backmesse im englischen Birmingham wurde eine lebensgroße Kuchenstatue der Musikerin ausgestellt. Die Hände seien allerdings beim Transport abgefallen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Der Kuchen sollte nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen.

Die zuckersüße Statue zeigt Musikerin Swift („Shake It Off“, „Bad Blood“) in einem ihrer typischen Bodys, die sie auf ihrer Tournee trägt. Die Sängerin hatte im Sommer auf ihrer „Eras“-Tour auch mehrere Konzerte in Großbritannien gespielt.

Der Kuchen wurde von einer Tortenkünstlerin gestaltet. Beim Transport in einem Van sei das Backwerk allerdings beschädigt worden, meldete PA. Fotos zeigten, wie dem Kuchen beide Hände fehlen. Außerdem lehnt die Figur zur Seite.

Bei der Messe Cake International im mittelenglischen Birmingham werden verschiedene kunstvolle Backwerke ausgestellt. Darunter ist eine Kuchenstatue von Königin Elizabeth I., die im 16. Jahrhundert in England regierte. Im vergangenen Jahr war auch ein Kuchen ausgestellt worden, der den heutigen britischen Monarchen zeigte: König Charles III..