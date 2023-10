Der Modedesigner Jean Paul Gaultier steht bei einem Pressetermin zur Show "Falling in Love" im Friedrichstadt-Palast.

Berlin - Im Berliner Friedrichstadt-Palast wird an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) die Premiere der neuen Show „Falling | In Love“ gefeiert. Das von Modedesigner Jean Paul Gaultier kuratierte Stück hat nach Angaben des Theaters ein Produktionsbudget von knapp 14 Millionen Euro - damit sei es die bislang teuerste Produktion des Hauses an der Friedrichstraße. Zu der Premiere vor derzeit ausverkauftem Publikum werden der französische Modeschöpfer und andere Gäste aus Film, Fernsehen und Politik erwartet.

Gaultier war für die Show, die sich um eine Figur namens You dreht, zusammen mit anderen für das Kostüm- und Bühnendesign verantwortlich. Der Friedrichstadt-Palast ist bekannt für seine glitzernden Revuen.