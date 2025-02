Berlin - Ein enger Austausch von Berliner Sicherheitsbehörden und Landeswahlleitung soll sicherheitsrelevante Vorfälle bei der Bundestagswahl in Berlin am 23. Februar vermeiden. Wie Berlins Innensenatorin Iris Spranger im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses erklärte, stehen ihr Ressort, die Polizei und das Landeswahlamt in ständigem Kontakt.

Am Wahltag werde es einen Verbindungsbeamten der Polizei geben, berichtete die Senatorin. Für die Wahlvorstände gebe es zudem eine Sonderrufnummer, die sie anrufen könnten, falls es zu Beeinträchtigungen oder Störungen der Wahl beziehungsweise in den Wahllokalen komme.

Bei der Bundestagswahl sind in der Hauptstadt rund 2,4 Millionen Berlinerinnen und Berliner wahlberechtigt. Seit heute sind in den Bezirken die Briefwahlstellen geöffnet.