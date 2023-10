Dessau-Roßlau - Am Tag der Einweihung der Weill-Synagoge in Dessau-Roßlau will die Polizei am Sonntag (22. Oktober) unter anderem Spezialkräfte des Landeskriminalamtes einsetzen, um die Sicherheit zu erhöhen. Zudem seien Kräfte der Dessauer Polizeiinspektion sowie der Bereitschaftspolizei und Hunde mit deren Hundeführern im Einsatz, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Die Beamtinnen und Beamten würden auch aus anderen Bundesländern nach Dessau kommen. Zuerst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Geplant sei, einzelne Straßen im Umfeld des jüdischen Gotteshauses zu sperren. Die Sperrungen würden bereits in der Nacht zu Sonntag eingerichtet.

Zur Einweihung der Weill-Synagoge werden unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sowie der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, erwartet. Das jüdische Gotteshaus ist nach Angaben der Stadt das erste neu erbaute nach der Wiedervereinigung in Sachsen-Anhalt.