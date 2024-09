Wernigerode - Vor dem Hintergrund der tödlichen Messerattacke auf einem Volksfest in Solingen hat die Stadt Wernigerode beschlossen, die Sicherheitsvorkehrungen für das MDR Harz Open Air am kommenden Wochenende zu erhöhen. Besucher sollten sich darauf einstellen, dass an den Eingängen intensive Taschenkontrollen und Leibesvisitationen vorgenommen werden, hieß es in einer Mitteilung der Stadt.

Auch beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal hatten die Veranstalter am vergangenen Wochenende die Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld erhöht und anschließend ein durchweg positives Fazit gezogen.