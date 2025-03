Feueralarm in der Wedemark: Sieben Autos werden in der Nacht von einem Feuer zerstört - die Flammen machen auch vor dem angrenzenden Haus nicht halt.

Sieben Autos in Brand - hoher Schaden

Wedemark - Bei einem Brand in der Wedemark ist in der Nacht ein hoher Schaden entstanden. Sieben Autos, die auf einem Hof abgestellt waren, seien bei dem Feuer zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Die Flammen griffen laut Polizei auch auf die Fassade und den Dachstuhl des angrenzenden Hauses über. Der Schaden wird vorläufig auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, müsse nun ermittelt werden.