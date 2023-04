Sieben Jahre altes Kind stirbt nach Unfall in einer Klinik

Saalfeld - Der Junge, der bei einem Verkehrsunfall im Saalfelder Stadtteil Beulwitz (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) schwer verletzt wurde, ist tot. Der Siebenjährige erlag am Mittwochabend seinen Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten weiter an.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Junge am Mittwochnachmittag die Straße überqueren, als er vom Auto erfasst wurde. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Die Polizei hatte zunächst von einem Sechsjährigen gesprochen, das Alter wurde am Donnerstag korrigiert. Nach dem Unfall kam er mit einem Hubschrauber in eine Klinik.