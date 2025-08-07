Ehrenamtliche Rettungsschwimmer passen an vielen Badestellen im Land auf. Sie können tödliche Unfälle aber nicht immer verhindern.

Bad Nenndorf/Lübeck - In den ersten sieben Monaten des Jahres sind in Sachsen sieben Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren vier der Verunglückten zwischen 61 und 70 Jahre alt. Die meisten kamen demnach im Monat März ums Leben.

Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres hatte die DLRG in Sachsen acht Todesfälle durch Ertrinken registriert. Die Zahl der Badetoten war bis zum Jahresende auf 16 angestiegen. Bundesweit verunglückten laut der DLRG in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres 236 Personen, davon waren 84 Prozent Männer. Jeder vierte Ertrunkene sei älter als 70 gewesen, hieß es.