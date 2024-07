In der Altstadt von Konstanz in Baden-Württemberg bricht ein Feuer aus. Mehrere Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Sieben Menschen bei Brand in Konstanzer Altstadt verletzt

In der Konstanzer Altstadt bricht in der Nacht ein Feuer aus.

Konstanz - Bei einem Brand in der Konstanzer Altstadt sind sieben Menschen leicht verletzt worden. Vermutlich erlitten sie unter anderem Rauchgasvergiftungen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Der Brand sei in den frühen Morgenstunden in einem Haus ausgebrochen, das teils gewerblich und teils als Wohnraum genutzt werde. Mehrere angrenzende Gebäude wurden ebenfalls evakuiert. Die Sprecherin machte keine Angaben dazu, wie viele Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten.

Zunächst hieß es, dass 17 Menschen verletzt wurden, einer davon schwer. Die Zahl wurde von der Polizei am Vormittag herunter korrigiert.

Der vom Brand betroffene Bereich in der Altstadt sei großräumig abgesperrt worden. Warum das Feuer ausgebrochen war, blieb zunächst unklar. Auch die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Die historische Altstadt von Konstanz liegt unweit des Bodenseeufers und ist bei Touristen beliebt.