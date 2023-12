Muldestausee - Sieben Menschen sind bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Bei den Schwerverletzten handele es sich um zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntagabend. Daneben seien ein Ehepaar, vermutlich die Eltern der beiden Jugendlichen, sowie drei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache gegen 19.10 Uhr in dem Haus in Krina ausgebrochen, sagte die Sprecherin. Es entstand demnach ein Schaden in Höhe von geschätzt 100 000 Euro.