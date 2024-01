Sieben Verletzte bei Häuserbrand in Eisenach

Eisenach/Gotha - Sieben Menschen sind bei einem Brand von Mehrfamilienhäusern in Eisenach (Wartburgkreis) verletzt worden. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei in Gotha mitteilte.

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Freitagmorgen in einem Wohnhaus ausgebrochen und hatte auf zwei benachbarte Häuser übergegriffen. Rettungskräfte brachten zwei Menschen von einem Hausdach in Sicherheit.

Die Häuser sind unbewohnbar. Die Bewohner wurden vorübergehend in einer Sporthalle untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauern an.