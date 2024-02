Bockhorn - Bei einem Unfall im Landkreis Friesland sind sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Am frühen Sonntagmorgen habe ein 23 Jahre alter Autofahrer in Bockhorn ein Stoppschild missachtet, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Wagen, der auf der Bundesstraße 437 in Richtung Varel unterwegs war. Das Auto wurde bei der Kollision gegen die Ampelanlage geschleudert. Sowohl die vier Insassen im Auto des 23-Jährigen als auch drei Menschen im zweiten Wagen verletzten sich teils schwer. Zwei Unfallopfer mussten von der Feuerwehr aus einem Auto befreit werden. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus, die Kreuzung wurde zwischenzeitlich gesperrt.