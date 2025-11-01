Ein Transporter überschlägt sich und prallt gegen mehrere Autos – sieben Menschen werden verletzt. Eine Person schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Berlin - Bei einem Unfall mit einem Transporter auf der Märkischen Allee in Berlin-Marzahn sind sieben Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Eine der schwer verletzten Personen schwebte am Abend in Lebensgefahr, wie ein Sprecher des Lagezentrums mitteilte.

Ersten Erkenntnissen nach sei der Transporter am Nachmittag zunächst mit einem Auto kollidiert, ins Schleudern geraten und habe sich überschlagen, hieß es. Den Angaben nach rollte der Wagen daraufhin in den Gegenverkehr und prallte dort gegen weitere Autos. Dabei sei vermutlich eine Person aus dem Kleinbus geschleudert worden, sagte der Sprecher.

Insgesamt fünf Verletzte kamen demnach in Krankenhäuser. Die Märkische Allee war wegen Aufräumarbeiten und den Untersuchungen eines Gutachters auch am Abend weiterhin gesperrt.