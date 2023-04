Leipzig - Sieben Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der A9 in der Nähe von Leipzig leicht verletzt worden. Zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West war am Montagabend ein 19-Jähriger mit seinem Auto in einen anderen Wagen gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Danach stieß den Angaben zufolge ein weiteres Auto in die beiden Wagen und schob sie gegen ein Auto davor. Die Verletzten im Alter von 17 bis 59 Jahren wurden ambulant behandelt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Sachschaden wurde auf 28.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.