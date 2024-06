Barßel - Beim Zusammenstoß von zwei Autos im Landkreis Cloppenburg sind sieben Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 19-Jähriger wollte in der Nacht zum Sonntag in Barßel mit seinem Fahrzeug auf die Hauptstraße fahren und missachtete die Vorfahrt eines 30 Jahre alten Autofahrers, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge kollidierten. Der 19-Jährige erlitt dabei schwere, eine 23 Jahre alte Mitfahrerin leichte Verletzungen. Eine weitere 23 Jahre alte Mitfahrerin blieb unverletzt.

Im anderen Auto befanden sich fünf Personen im Alter von 21 bis 32 Jahren, die laut Polizei alle leicht verletzt wurden. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Weshalb der 19-Jährige das andere Auto übersehen hatte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.