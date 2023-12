Bad Dürrenberg - Ein sieben Jahre altes Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Dürrenberg im Saalekreis ums Leben gekommen. Das Kind sei am Montagnachmittag auf der Merseburger Straße mit einem Kleintransporter zusammengeprallt, teilte die Polizei am Abend mit. Ersthelfer sowie eine Notärztin und Rettungskräfte hätten Reanimationsmaßnahmen eingeleitet.

Die Siebenjährige wurde dann per Hubschrauber in die Klinik in Halle (Saale) gebracht, wie es weiter hieß. Dort sei sie am Abend gestorben. Der 42-jährige Fahrer des Transporters und ein Insasse blieben unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.