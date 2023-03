Leipzig - Ein siebenjähriger Junge ist in Leipzig von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er war nach jetzigen Erkenntnissen am Donnerstagnachmittag an einer Haltestelle auf die Fahrbahn gerannt. Ein 19-jähriger Autofahrer, der gefahren kam, erfasste das Kind seitlich. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der genaue Unfallhergang muss erst noch ermittelt werden.