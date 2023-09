Bremen - Ein sieben Jahre alter Junge ist in einer Wohnung in Bremen tot gefunden worden. Der 46 Jahre alte Vater stehe im dringenden Tatverdacht, zunächst seinen Sohn getötet und sich dann selbst Verletzungen zugefügt zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der schwer verletzte Mann war wie das leblose Kind in der Nacht zum Sonntag in der Wohnung in der Altstadt gefunden worden. Der Junge starb trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.