Merseburg - Ein Auto hat in Merseburg einen Siebenjährigen erfasst und verletzt. Der Junge sei am Samstag zwischen parkenden Fahrzeugen heraus auf die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei mit. Der 58 Jahre alte Autofahrer habe zwar noch bremsen können, jedoch nicht verhindern, dass sein Wagen das Kind erfasste. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.