Gera - Ein sieben Jahre alter Junge ist in Gera von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge habe kurz vor einer Einmündung eine Straße überquert, als der 56 Jahre alte Autofahrer mit seinem Wagen dort fuhr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend.