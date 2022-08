Düsseldorf - Der THW Kiel hat den Handball-Supercup gewonnen. Der DHB-Pokalsieger setzte sich am Mittwoch in Düsseldorf gegen den deutschen Meister SC Magdeburg mit 36 :33(16:16) durch. Für den THW war es der zwölfte Triumph in dem seit 1994 ausgetragenen Wettbewerb. Vor 5900 Zuschauern war Nikola Bilyk mit acht Toren bester Werfer beim Sieger. Für Magdeburg traf Omar Ingi Magnussen sechsmal.