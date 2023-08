Sieg in Dortmund: Dresden stürmt an die Spitze

Dortmund - Dynamo Dresden hat seinen ersten Auswärtssieg gefeiert und vorläufig die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann am Samstag nach einer überlegenen Vorstellung 2:0 (1:0) bei Borussia Dortmund II. Stefan Kutschke (6. Minute) und Dennis Borkowski (77./Foulelfmeter) sorgten für die Tore. Dresden kann am Samstagabend noch von der Tabellenspitze verdrängt werden, wenn 1860 München beim SV Sandhausen gewinnt.

Vor etwa 2000 mitgereisten Fans bestimmte Dresden von Beginn an das Spiel und belohnte sich früh. Der starke Tom Zimmerschied legte den Ball im Strafraum quer, Kapitän Kutschke musste nur den Fuß hinhalten. Für den BVB-Nachwuchs war es das erste Gegentor in der laufenden Saison. In der Folge ließ Dynamo eine ganze Reihe von Chancen aus, Borkowskis Elfmeter beruhigte die Nerven erst spät. Zuvor war Niklas Hauptmann im Dortmunder Strafraum zu Fall gebracht worden.