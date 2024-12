Energie Cottbus hat mit dem Auswärtssieg in Mannheim die Tabellenführung verteidigt. Ein Erfolg im anstehenden Ost-Derby könnte den Aufsteiger der Herbstmeisterschaft näher bringen.

Sieg in Mannheim: Cottbus schielt auf Herbstmeisterschaft

Mannheim - Der FC Energie Cottbus darf sich weiter große Hoffnungen auf die Herbstmeisterschaft in der 3. Fußball-Liga machen. Der Tabellenführer ließ sich auch durch das Fehlen mehrerer Stammspieler nicht stoppen und gewann sein Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim mit 1:0 (1:0).

In der intensiven Partie mit vielen Torchancen auf beiden Seiten brachte Dominik Pelivan die Gäste aus der Lausitz bereits in der 11. Minute in Führung. Vor 11.438 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion rettete der Aufsteiger dank eines starken Elias Bethke im Tor den knappen Vorsprung über die Zeit.

Drei Leistungsträger fehlen

Energie musste im ersten Duell mit Mannheim seit fast 25 Jahren auf eine Reihe an Leistungsträgern verzichten. Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte im Vorfeld auf die „sehr komplizierte Personalsituation“ hingewiesen. Wegen Verletzung und Erkrankungen fehlten unter anderem Timmy Thiele und Tolcay Cigerci, die beiden besten Torschützen des Teams. Maximilian Pronichev – ebenfalls ein Leistungsträger in den vergangenen Wochen – musste auch pausieren.

Der Aufsteiger aus der Lausitz hatte bereits vor dem Endspurt im Jahr 2024 das interne Ziel von 30 Punkten erreicht. Im letzten Heimspiel trifft Energie Cottbus am nächsten Sonntag auf Hansa Rostock. Aufgrund der rivalisierenden Fanlager gelten für das Ostderby hohe Sicherheitsvorkehrungen.