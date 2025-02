In der Bremer Stadtmitte steht das Konzerthaus „Die Glocke“. Es soll modernisiert werden. Für die Umgestaltung wurde nun ein Siegerentwurf bestimmt.

Das Konzerthaus „Die Glocke“ in Bremen soll modernisiert werden - Architekten aus Köln und Barcelona haben die Ausschreibung gewonnen. (Archivfoto)

Bremen/Köln - Im vergangenen Jahr beschloss der Bremer Senat die Modernisierung des Konzerthauses „Die Glocke“ in der Innenstadt. Nun wurde der Siegerentwurf des europaweit ausgeschriebenen Planungswettbewerbs vorgestellt. Architekten aus Köln und Barcelona überzeugten die Jury mit ihrem Entwurf, teilte der Bremer Senat mit.

Ausschlaggebend sei vor allem die klare und zurückhaltende Architektur gewesen, die sich harmonisch in die Umgebung einfüge, hieß es. Der Konzertsaal solle funktional und denkmalgerecht saniert werden. Geplant seien auch neue Nutzungsbereiche wie der Musikerlebnisraum und moderne Workshopräume. Insgesamt nahmen 60 Architekturbüros aus dem In- und Ausland an dem Wettbewerb teil.