Berlin - Die Gewerkschaft Verdi sieht angesichts der Signa-Krise und der dadurch auch ungewissen Zukunft für zahlreiche Kaufhäuser in Berlin weiterhin Signa-Gründer René Benko in der Pflicht. „Es ist hart für die Beschäftigten, aufgrund von Missmanagement und fehlender Implementierung eines zukunftsfähigen Geschäftskonzepts erneut in eine Lage zu kommen, in der Arbeitsplätze und Standorte akut bedroht werden“, sagte Conny Weißbach, Verdi-Fachbereichsleiterin Handel für Berlin-Brandenburg, am Donnerstag. „Wir erwarten, dass die Arbeitsplätze und alle Standorte der zur Signa-Gruppe gehörenden Handelsunternehmen erhalten bleiben.“

Das umfasse die Verkaufsstellen von Galeria, inklusive der Lebensmittelabteilung Markthalle, SportScheck und die KaDeWe-Gruppe. „René Benko ist weiterhin in der Pflicht, in die Implementierung zukunftsfester Konzepte zu investieren“, sagte Weißbach.

Galeria betreibt in Berlin aktuell zehn Filialen. Die beiden Kaufhäuser an der Müllerstraße und der Wilmersdorfer Straße sollen am 31. Januar geschlossen werden. Einige Standorte, darunter die Häuser am Hermannplatz und auf dem Ku'damm, sollten in den kommenden Jahren umgebaut werden. „Wir werden in der jetzigen Situation in den beiden Verfahren keine weiteren formalen Schritte mehr vornehmen, bis klar ist, welcher leistungsfähige Partner bereitsteht, um die Planungsziele des Landes Berlin umzusetzen“, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung dem RBB mit. Ein kompletter Planungsstopp sei das aber nicht.

Signa ist zudem am Kadewe beteiligt. Die Immobilie gehört der Gruppe mehrheitlich, im operativen Geschäft liegt dagegen die Mehrheit bei der Central Group mit Hauptsitz in Thailand, wie Kaufhaus-Chef Michael Peterseim in einem Interview erklärte. Hinsichtlich der Insolvenz der Signa Holding zeigte er sich gelassen. Die Schwierigkeiten des Konzerns hätten keine Folgen für das Luxuskaufhaus in der Tauentzienstraße.

„2022 war ein Rekordjahr in der Geschichte des Unternehmens. Und kann ich jetzt schon sagen, obwohl das Jahr noch nicht um ist, dass 2023 unser neues Rekordjahr sein wird. Und 2024, so viel kann ich, glaube ich, auch schon sicher sagen, wird wiederum das nächste Rekordjahr“, sagte Peterseim dem „Tagesspiegel“.