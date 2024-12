Potsdam - Das große Silvestergeschäft startet diesmal schon einen Tag früher als in den meisten Jahren: Seit Samstag können sich die Menschen in Brandenburg ebenso wie in den anderen Bundesländern mit Böllern und Raketen eindecken. Normalerweise werden Feuerwerkskörper in Deutschland nur an den letzten drei Tagen des Jahres verkauft, also ab dem 29. Dezember. Da dies ein Sonntag ist, beginnt der Verkauf diesmal schon am 28. Dezember.

Ministerin mahnt zur Vorsicht

Brandenburgs neue Gesundheitsministerin Britta Müller (parteilos) hatte zuletzt vor den Gefahren beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern gewarnt. Sie hoffe, dass die Menschen nur gesetzlich zugelassene Produkte kauften. „Damit schützen Sie nicht nur Ihre Gesundheit und die Ihrer Lieben, sondern entlasten zugleich die Krankenhäuser, deren Notaufnahmen über den Jahreswechsel ohnehin über Gebühr belastet sind“, sagte die Ministerin.

Karpfen bei vielen Brandenburgern auf dem Tisch

Auch der Fischhandel blickt mit großer Spannung auf den Absatz. Insbesondere der Karpfen ist für viele Brandenburger ein traditionelles Essen am Silvesterabend. Das Geschäft mit den Weihnachtskarpfen ist in Brandenburg in vollem Gange, erklärte jüngst der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes, Lars Dettmann. Kurz vor dem Neujahrsfest gehe in der Regel „der große Run los“. Die Fischer rechnen laut Dettmann mit einer großen Nachfrage.

Konzert, Theater und Spiel am Neujahrsabend

Wer den Silvesterabend mit einem kulturellen oder kulinarischen Höhepunkt gestalten möchte, wird auch in Brandenburg fündig. Vielerorts werden Neujahrskonzerte gespielt, in den Restaurants werden feine Gänge-Menüs gezaubert, die Theater bieten reichlich Programm. In Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) etwa gibt es ein Silvesterkonzert mit der Kammersymphonie Berlin. Am anderen Ende von Brandenburg - im südlichen Forst - findet im kaiserlichen Postamt eine Silvestergala statt.

Feuerwerk nicht nur um Mitternacht

Wer um Mitternacht nicht auf ein pompöses Feuerwerk verzichten will, bekommt in einigen Städten professionell vorbereitete Shows zu sehen. In Burg im Spreewald ist bereits um 17 Uhr bei Livemusik ein kleines Feuerwerk geplant. In Wittstock soll es um 18 Uhr ein Feuerwerk für jedermann geben.

Familienkonzert und Kinderbuchlesungen

Auch Angebote speziell für Familien mit Kindern gibt es am letzten Tag des Jahres. Die Kammerakademie in Potsdam bietet ein Konzert mit Saxofon und Orchester speziell für Familien. Der Besuch ist auch für Kinder ab vier Jahren empfohlen. Im Planetarium der Landeshauptstadt gibt es Kinderbuchlesungen. Der Spreewald lockt traditionell mit Winter-Kahnfahrten.