Rot-Weiß Erfurt hat nach sieben Jahren das Insolvenzverfahren beenden können. Die Gläubiger hatten schon vor zwei Jahren ihren Segen gegeben.

Erfurt - Das Insolvenzverfahren von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Erfurt hat nach über sieben Jahren ein Ende gefunden. „Wir sind wieder frei!“, teilte Erfurts Vorstandssprecher Danny Weigel auf der vereinseigenen Webseite mit. Der Beschluss des Amtsgerichtes Erfurt beendete am 28. Januar das Verfahren offiziell.

Am 16. März 2018 hatte Erfurt den Gang in die Insolvenz angetreten, zwei Monate später wurde das Verfahren offiziell eröffnet. Anfang 2024 gab es vor Gericht eine Einigung mit den Gläubigern.

Vermerk im Vereinsregister wird gelöscht

Das Verfahren war damit aber noch nicht beendet, da über die Vergütung des im April 2023 abgesetzten Insolvenzverwalters Volker Reinhardt erst Ende 2025 eine Entscheidung in letzter Instanz gefällt wurde. Danach konnte die Beendigung der Insolvenz abgearbeitet werden.

Mit der Beendigung des Verfahrens wird auch der Insolvenzvermerk im Vereinsregister gelöscht, sodass der Verein wieder voll handlungsfähig ist.