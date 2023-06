Dresden/Eleusis - Die Dresdner Sinfoniker setzen die Reihe ihrer „Himmelskonzerte“ in der kommenden Woche in Griechenland fort. Wie das Ensemble am Freitag in Dresden mitteilte, hat die seit der Antike bekannte Stadt Elefsina (Eleusis) - in diesem Jahr Europäische Kulturhauptstadt - die Dresdner für eine Variation ihres Projektes eingeladen. „Mit Trompeten, Tuben, Hörnern und Alphörnern bringen wir nicht nur die bedeutungsvolle antike Ausgrabungsstätte im Zentrum von Elefsina zum Erklingen, sondern auch den alten Schiffsfriedhof Vlycha, der westlich der Innenstadt an der Küste liegt“, hieß es. Die beiden Konzerte sind am 28. Juni geplant.

Unter dem Titel „Himmel über Prohlis“ hatten die Sinfoniker erstmals 2020 in luftiger Höhe agiert und ein Plattenbauviertel im Osten von Dresden zur Bühne gemacht. Einige Musiker spielten dabei - mit Gurten gesichert - auf Hochhausdächern. Auch Alphorn-Bläser waren dabei. Im Jahr darauf gab es den „Himmel über Hamburg“. In Elefsina erklingen Stücke des venezianischen Renaissance-Komponisten Giovanni Gabrieli ebenso wie Musik des Filmkomponisten John Williams und andere zeitgenössische Werke.

Der Hornist Markus Rindt hatte das Orchester 1998 zusammen mit dem Komponisten Sven Helbig gegründet. Es setzt sich aus Künstlern der Freien Szene und Musikern namhafter Orchester aus dem In- und Ausland zusammen. Oft ging es bei den Projekten auch um politische Themen. 2013 führten die Sinfoniker mit arabischen Kollegen im Westjordanland die „Symphony for Palestine“ auf, 2017 protestierten sie musikalisch an der Grenze zwischen Mexiko und den USA gegen die vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump geplante Mauer.