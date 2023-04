Sitzung zur Wahl des neuen Regierungschefs in Berlin beginnt

Berlin - Das Berliner Abgeordnetenhaus ist am Donnerstag zur Wahl des neuen Regierenden Bürgermeisters zusammengekommen. Zur Wahl stellt sich der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner, der Franziska Giffey als Regierungschef ablösen will. Die neue Koalition aus CDU und SPD verfügt im Landesparlament über 86 Mandate, notwendig für die Wahl Wegners wären im ersten und in einem möglichen zweiten Wahldurchgang 80 Stimmen.

Wegner will mit dem schwarz-roten Bündnis das seit 2016 regierende Dreierbündnis aus SPD, Grünen und Linken ablösen. Die bisherige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey soll den Posten der Wirtschaftssenatorin bekommen.

Die Wahl des neuen Regierungschefs ist der erste Tagesordnungspunkt der Sitzung des Abgeordnetenhauses. Den Koalitionsvertrag hatten CDU und SPD am Mittwoch unterzeichnet. Im Fall seiner Wahl übernimmt Wegner (50) anschließend im Roten Rathaus offiziell die Amtsgeschäfte von Giffey und ernennt die zehn Senatorinnen und Senatoren.