SKW Stickstoffwerke: Kritik an Regierungs-Strompreisplänen

Wittenberg - Nach dem Mittelstand in Sachsen-Anhalt kommt Kritik an den Strompreisplänen der Bundesregierung auch aus der energieintensiven Industrie. Das am Donnerstag angekündigte Entlastungspaket der Bundesregierung habe keine signifikante Entlastungswirkung, teilten die SKW Stickstoffwerke Piesteritz mit.

„Die Vorschläge der Bundesregierung bleiben nicht nur hinter allen Erwartungen zurück, sie sind schlichtweg eine Enttäuschung“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Es handele sich lediglich um eine Sicherung des aktuellen Status. Für den Erhalt der energieintensiven Grundstoffchemie seien sehr kurzfristig wirksame Entlastungen bei den Stromkosten, aber auch bei den Gaskosten notwendig.

Die Stickstoffwerke in Piesteritz sind einer der größten deutschen Produzenten von Düngemitteln und dem Kraftstoffzusatz Adblue. Auch der Mittelstandsverband hatte kritisiert, dass viele mittelständische Unternehmen nicht groß von den Plänen profitieren würden.