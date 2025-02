Berlin - Cristian Fiél bleibt nach Sky-Informationen vorerst Trainer bei Hertha BSC. Wie der Pay-TV-Sender nach dem 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern berichtet, ist für heute keine Entscheidung geplant. Der aktuelle Plan sei, dem 44-Jährigen mit der Mannschaft noch eine Chance am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf zugeben.

Nach der dritten Niederlage in Folge in der 2. Bundesliga ist der Druck auf Fiél noch einmal gestiegen. Die Wut der Fans ist groß. Sie reagierten nach Abpfiff mit Pfiffen und Becherwürfen. Schon vor Spielbeginn hatten sie den Fußball-Lehrer mit einem lauten Pfeifkonzert begrüßt.

Dass das geplante Training am Sonntag kurzfristig abgesagt worden war, heizte die Spekulationen um einen Trainerrauswurf nach nur sieben Monaten an. Nach Sky-Informationen sagten die Vereinsbosse die Einheit nach dem Absturz auf Tabellenplatz 13 ab, nicht Trainer Fiél.

Reese vermeidet klares Bekenntnis

Leistungsträger Fabian Reese, der gegen den FCK erstmals in dieser Saison in der Berliner Startelf gestanden hatte, hatte unmittelbar nach Abpfiff ein klares Bekenntnis zum Trainer vermieden. „Das ist eine grundsätzliche Frage, die uns überhaupt nichts anzugehen hat beziehungsweise wo wir keine Entscheidungsgewalt mithaben. Das ist die sportliche Führung, die das zu entscheiden hat. Ich kann nur sagen, dass wir jeden Tag alles geben“, sagte Reese. Sportdirektor Benjamin Weber verschwand zuvor wortlos in der Kabine.