Anfang des Jahres gibt es bei den Braunbären im Tierpark Hexentanzplatz in Thale Nachwuchs. Nun sind die beiden Bärenkinder getauft worden.

Thale - Im Tierpark Hexentanzplatz in Thale (Landkreis Harz) sind die beiden Braunbärenkinder getauft worden. Das kleine Bärenmädchen heißt Asta Petra, und der Junge Felix Kenai, sagte die Vorsitzende des Fördervereins, Silke Gengert, der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der Zeremonie waren demnach auch die Paten dabei, die Geld für die Tiere gespendet hatten. Sie erhielten eine Urkunde und eine Jahreseintrittskarte, damit sie jederzeit ihr Patentier besuchen können.

Asta Petra und Felix Kenai waren im Januar 2025 zur Welt gekommen. Sie sind der erste Nachwuchs von Bärenmama Idun und Vater Moritz Bernd. Die Elterntiere sind beide sechs Jahre alt. Die Kinder und die Mutter seien wohlauf, sagte Gengert. Der zweite Name des Bärenjunge „Kenai“ sei von dem Disney-Film „Bärenbrüder“ inspiriert.