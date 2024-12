Wie ist der Zeitplan? Wann springen die Frauen? Was passiert an den Ruhetagen? Eine Übersicht zur 73. Vierschanzentournee der Skispringer.

Oberstdorf - Nach Weihnachten ist vor der Vierschanzentournee. Das traditionelle Großereignis der Skispringer ist ein Fixpunkt im alljährlichen Wintersport-Kalender. Das Neujahrsspringen am 1. Januar und das Dreikönigs-Springen am 6. Januar sind gesetzt. Bei den Terminen in Oberstdorf und Innsbruck gibt es etwas Spielraum. So läuft die Tournee in der Saison 2024/25:

Kalender

28. Dezember, 16.30 Uhr: Qualifikation in Oberstdorf

29. Dezember, 16.30 Uhr: Wettkampf in Oberstdorf

31. Dezember, 13.30 Uhr: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen

1. Januar, 14.00 Uhr: Wettkampf in Garmisch-Partenkirchen

3. Januar, 13.30 Uhr: Qualifikation in Innsbruck

4. Januar, 13.30 Uhr: Wettkampf in Innsbruck

5. Januar, 16.30 Uhr: Qualifikation in Bischofshofen

6. Januar, 16.30 Uhr: Wettkampf in Bischofshofen

Übertragungen

Das ZDF-Team um Moderatorin Lena Kesting sowie Experte Severin Freund überträgt Qualifikation und Wettbewerb in Oberstdorf sowie in Bischofshofen. In der ARD sind jeweils Quali und Springen in Garmisch-Partenkirchen sowie in Innsbruck zu sehen. Lea Wagner moderiert, Sven Hannawald ist Experte und Co-Kommentator.

Bei Eurosport sind alle vier Wettbewerbe zu sehen. Der Sportsender beschäftigt unter anderem Ex-Bundestrainer Werner Schuster als Co-Kommentator sowie Martin Schmitt als Experte.

Two-Nights-Tour

Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr haben auch die Skispringerinnen Wettbewerbe auf den Tournee-Schanzen. Oberstdorf und Garmisch sind bereits dabei, die beiden Orte in Österreich wollen nachziehen. Am 31. Dezember findet im Anschluss an die Qualifikation der Männer das Springen in Garmisch-Partenkirchen statt (16.20 Uhr). An Neujahr folgt der Wettbewerb aus Oberstdorf, der zeitlich an das Neujahrsspringen der Männer anknüpft (16.15 Uhr).

Ruhetage

Ruhetage sind bei der Tournee in der Regel Reisetage. Diesmal haben Pius Paschke und Co. am 30. Dezember sowie am 2. Januar frei. Am 30. reist der Tournee-Tross von Oberstdorf nach Garmisch. Drei Tage später ist der kürzeste Tournee-Weg zwischen Garmisch und Innsbruck zu bewältigen. An diesem Tag planen die Teams auch Medienaktivitäten als Halbzeitbilanz.