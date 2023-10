Braunschweig - Zur Eindämmung der hohen Zuwanderungszahlen ist nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Grenzpolizei in ganz Deutschland notwendig. „Wir brauchen eine solche Grenzpolizei für ganz Deutschland an der Grenze, es reicht nicht nur in Bayern, wir brauchen das insgesamt“, sagte der CSU-Politiker am Samstag in Braunschweig beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU). Es werde nicht reichen, ein paar stationäre Grenzkontrollen zu haben, sagte Söder. In Bayern gibt es seit fünf Jahren eine Grenzpolizei.

Söder forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Handeln in der Migrationskrise auf. Der Bundeskanzler müsse liefern, sagte Söder. Beim Thema Migration habe man nicht ein oder zwei Jahre Zeit. Dann liege man falsch, betonte Söder.