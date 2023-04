Jena - Das Jenaer Software-Unternehmen Intershop ist im ersten Quartal in den roten Zahlen geblieben. Unter dem Strich stand ein Verlust von einer Million Euro, wie die börsennotierte Intershop AG am Mittwoch in Jena mitteilte. Der Quartalsumsatz belief sich auf 8,9 Millionen Euro und lag damit vier Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. „So richtig toll war das erste Quartal noch nicht. Aber das holen wir wieder auf“, sagte Vorstandschef Markus Klahn der Deutschen Presse-Agentur.

Er bekräftigte die Prognose für 2023 mit einem erwarteten Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent bei einem ausgeglichenen Ergebnis. 2022 hatte Intershop bereits mit einem Verlust abgeschlossen, vor allem wegen Problemen im Servicegeschäft. „Diese Baustelle haben wir geschlossen“, so der Vorstandschef. Es sei eine neue Chefin für den Bereich gefunden worden, der gut ein Drittel zum Intershop-Umsatz beisteuere. Zudem gebe es größere Aufträge. So habe Intershop die Toolineo GmbH als Neukunden gewonnen, einen Online-Marktplatz für Profi-Handwerksbedarf.

Klahn setzt darauf, dass Intershop als Anbieter von Internetlösungen, mit denen Unternehmen ihre Geschäfts untereinander online abwickeln können, vom Trend zur Digitalisierung langfristig profitiert. Wegen der hohen Inflation, des Kriegs in der Ukraine und gestiegener Zinsen sei allerdings im ersten Quartal in der Wirtschaft eine gewisse Vorsicht zu spüren gewesen. „Aber es besteht immer noch Investitionsbereitschaft.“

Als Grund für den Verlust nannte der Vorstand, dass neben den niedrigeren Umsatzerlösen insgesamt noch margenschwächere Serviceumsätze zu Buche schlugen. Grund dafür waren fehlerhafte Kalkulationen bei Projekten, die jedoch nun abgeschlossen seien.

Das Jenaer Unternehmen ist auf Programme für den Handel im Internet spezialisiert. Es beschäftigt etwa 300 Software- und IT-Spezialisten.