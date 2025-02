Oldenburg - Sie hat ihren schwerstbehinderten 23-jährigen Sohn getötet - nun hat das Landgericht Oldenburg die 57 Jahre alte Mutter zu drei Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Das Urteil solle klarstellen, dass niemand über das Leben eines anderen Menschen verfügen darf, sagte der Vorsitzende Richter. „Es ist ein Mord aus Heimtücke“, sagte er. Da die Frau laut einem Gutachten zur Tatzeit unter einer Anpassungsstörung litt, ist sie vermindert schuldfähig. In solch einem Fall liegt der Strafrahmen für Mord bei drei bis 15 Jahren.

Tod im Wohnwagen

Die Deutsche stellte im Juni 2023 in Wilhelmshaven in einem abgedichteten Wohnwagen einen angezündeten Holzkohlegrill auf. Sie gab ihrem Sohn, der nicht sprechen konnte, ein Beruhigungsmittel und fütterte ihn mit Schokoladenkuchen. Dann verloren beide das Bewusstsein. Während die Frau planwidrig nach einiger Zeit wieder erwachte, starb der 23-Jährige. Hintergrund der Tat war, dass die Frau keine Perspektive mehr für ihren stark hilfsbedürftigen und teils sehr aggressiven Sohn sah - weder im Heim noch in der Psychiatrie. Demnach hatte die Frau auch Angst, dass er andere erheblich verletzen würde.

Mit dem Urteil folgte die Kammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die ebenfalls drei Jahre Haft wegen Mordes gefordert hatte. „Ich habe nicht das Bedürfnis, Sie zu bestrafen“, sagte der Staatsanwalt zur Angeklagten und sprach von einem Grenzfall. „Ich erkenne Ihre Not, aber ich erkenne auch, dass hier ein Menschenleben ausgelöscht wurde.“ Die Verteidigung forderte für die 57-Jährige eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren wegen Totschlags. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Revision ist möglich.