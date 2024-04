Der Leipziger Süden ist am Mittwoch erneut Schauplatz eines größeren Polizeieinsatzes geworden. Eine Sonderkommission rückte zu Durchsuchungen an. Die Hintergründe sind noch unklar.

Leipzig - Die Staatsanwaltschaft Leipzig und die Sonderkommission Linksextremismus („Soko LinX“) haben am Mittwoch mehrere Wohnungen in Leipzig durchsucht. Der Auftrag kam von der Staatsanwaltschaft Leipzig, wie das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) mitteilte. Die genaueren Hintergründe des Einsatzes wurden zunächst nicht mitgeteilt. Die Einsatzkräfte sollen mehrere Gebäude in im Leipziger Süden durchsucht haben - unter anderem in Connewitz. Der Einsatz sei in den letzten Zügen, sagte eine Sprecherin.

In der Wolfgang-Heinze-Straße etwa trugen Mitglieder der Sonderkommission Kisten aus einem Gebäude. Währenddessen bewachten mit Helm und Schutzwesten ausgerüstete Einsatzkräfte die Eingangstür. Immer wieder liefen Menschen ein und aus.

Die 2019 gegründete Sonderkommission ist beim Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus- Abwehrzentrum im LKA angesiedelt. Vor einem Jahr hatte das LKA ein entschlossenes Vorgehen gegen gewaltbereite Linksextremisten angekündigt. Die „Soko LinX“ habe einen Personenpool von etwa 150 Leuten im Blick, hieß es damals. „Dies sind Personen, die dringend tatverdächtig sind, Gewalttaten begangen oder anderen dabei Unterstützung geleistet zu haben.“

Connewitz gilt als links-alternativ geprägter Stadtteil. Immer wieder gibt es dort Auseinandersetzungen mit der Polizei. Neben Zusammenstößen mit der Polizei sorgten in der Vergangenheit Brandstiftungen für Schlagzeilen. Die Polizei rechnet diese Taten dem linksextremen Spektrum zu.