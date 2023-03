Lüneburg - Im Niedersächsischen Lüneburg ist es am Montag zum Brand eines Dachstuhls eines Einfamilienhauses gekommen. Mehr als 80 Einsatzkräfte seien bei den Löscharbeiten im Einsatz gewesen, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Ein Feuerwehrmann sei dabei vom Dachstuhl in den ersten Stock gestürzt und habe leichte Verletzungen davongetragen.

Trotz des Einsatzes der Feuerwehr brannte der Dachstuhl vollständig aus und auch der Rest der Hauses wurde durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner des Hauses blieben allerdings unverletzt. Die Polizei mutmaßt, dass der Brand mit einem technischer Defekt einer neu installierten Solaranlage auf dem Dach zusammenhängen könnte. Der enstandene Schaden liege bei rund 500.000 Euro.