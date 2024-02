Jena - Am zweiten Jahrestag des russischen Angriffs haben in Thüringen einige Hundert Menschen Solidarität mit der Ukraine bei Kundgebungen gezeigt. In Jena und Weimar gab es am Samstag Aktionen, an denen sich nach Angaben der Polizei jeweils 250 Menschen beteiligten. In Weimar hatte die Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ zu einer Kundgebung aufgerufen. Eine Kundgebung des Vereins „Ukrainische Landsleute in Thüringen“ lief in Erfurt, zu der die Polizei noch keine Teilnehmerzahl nennen konnte. Es habe keine nennenswerten Störungen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag.

Verschiedene Organisationen hatten bundesweit unter dem Motto „Stoppt das Töten in der Ukraine“ zum zweiten Jahrestag des Beginns des Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar aufgerufen.