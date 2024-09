Seit dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem folgenden Gaza-Krieg nimmt auch der Antisemitismus in Deutschland zu. Künstler wollen in der Elbphilharmonie ein Zeichen setzen.

Hamburg - Mit einem Solidaritätskonzert wollen zahlreiche Prominente am Montagabend (20.00 Uhr) in der Hamburger Elbphilharmonie gegen den erstarkenden Antisemitismus in Deutschland protestieren. Initiiert hat das Konzert der Pianist Igor Levit. Neben ihm treten unter anderem die Musiker Malakoff Kowalski, Alan Gilbert, die Antilopen Gang, Efrat Alony, Dirk von Lowtzow, Olli Schulz, Wolf Biermann und Thees Uhlmann auf. Außerdem haben zugesagt: Die Moderatoren Michel Friedman und Giovanni di Lorenzo, TV-Koch Tim Mälzer und die Autorinnen Düzen Tekkal und Ronya Othmann. Das Konzert wird in der Elbphilharmonie Mediathek live übertragen und ist im Anschluss on demand verfügbar.