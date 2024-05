Hamburg - Für sein Eindringen auf das Hamburger Flughafengelände brauchte der Geiselnehmer eines Kindes am 4. November vergangenen Jahres nur wenige Sekunden. Das belegen Videoaufnahmen von Überwachungskameras, die am Donnerstag im Prozess gegen den 35-Jährigen vorgeführt wurden. Zu sehen ist, wie ein schwarzer Wagen entgegen der Fahrtrichtung auf die Ausfahrt am Nordtor zurollt, kurz langsamer wird und durch die erste Schranke bricht. Mit etwas mehr Tempo fährt das Auto durch die wenige Meter folgende zweite und dann die dritte Schranke, die jeweils aus zwei, in der Mitte zusammentreffenden Teilen bestehen.

Ein Flughafenpolizist, der zu dem Einsatz gerufen wurde, erklärte als Zeuge, dass die Barrieren nicht sichtbare Sollbruchstellen und Induktionsschleifen hatten. Bei größeren Unfällen auf dem Flughafengelände sollten Rettungsfahrzeuge schnell durch die Schranken der Ausfahrt in den Sicherheitsbereich gelangen können. „Er hat sich für die einfachste Variante entschieden“, sagte der 47-Jährige über den Durchbruch des Geiselnehmers.

Inzwischen sei der Eingang durch ein Stahltor gesichert. „Da kommt man nicht mal mehr mit dem Panzer durch“, meinte der Polizist. Für die Feuerwehr und Rettungskräfte werde es aber eine Notöffnung geben, vermutete der Beamte.

Laut Anklage und nach eigenen Angaben vor Gericht hatte der Beschuldigte zunächst seine damals vierjährige Tochter mit Gewalt aus der Wohnung seiner Ex-Frau im niedersächsischen Stade geholt. Dann war er auf das Flughafengelände gefahren. Über den Polizeinotruf forderte er, dass ein Flugzeug ihn und seine Tochter in die Türkei bringen solle.

Er schoss dreimal in die Luft und drohte, sich und das Kind mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft zu sprengen. Erst nach 18 Stunden gab der 35-Jährige auf. Die Sprengsätze erwiesen sich als Attrappen. Hintergrund der Tat war ein jahrelanger Sorgerechtsstreit.