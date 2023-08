Hannover - Nach einigen kühleren Wochen wird es am Wochenende in Niedersachsen und Bremen wieder sommerlich warm, aber auch unbeständig. Bereits am Freitag steigen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stellenweise auf bis zu 30 Grad. Am Samstag werden im Westen bis zu 24 Grad und im Osten bis zu 26 Grad erreicht. Dabei bleibt es den ganzen Tag über wolkig mit immer wieder teils kräftigen Regenschauern und vereinzelt auch starken Gewittern. Nachts kühlt es auf bis zu 13 Grad ab.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken dann immer wieder ab. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad auf den Inseln und zwischen 23 und 27 Grad auf dem Festland. In der Nacht werden Temperaturen um die 15 Grad erreicht. Die neue Woche startet der Vorhersage zufolge meist freundlich, erst ab dem Nachmittag kann es östlich der Weser Schauer und kräftige Gewitter bei Höchsttemperaturen um die 27 Grad geben.

Die Freibäder in Bremen haben aufgrund der wärmeren Temperaturen ihre Öffnungszeiten wieder verlängert und machen nun wieder früher zu den gewohnten Zeiten auf.