Berlin - Was für ein Wetterchen zum 1. Mai: Sonnenschein und ein makellos blauer Himmel haben am Mittwoch viele Menschen in Berlin und Brandenburg ins Freie gelockt. Bis mittags waren es 25 Grad, der Deutsche Wetterdienst hatte sogar bis zu 29 Grad vorhergesagt und damit fast sommerliche Temperaturen.

So konnte auch die Badesaison richtig losgehen, ob nun am Grunewaldsee oder im Freibad. Neben den bereits geöffneten Sommerbädern am Olympiastadion und in Kreuzberg luden auch das Strandbad Wannsee und das Sommerbad am Insulaner zum Schwimmen ein.

Dort gab es denn auch gleich zur Öffnung am Vormittag erste Schlangen. Die weiter aus Sicherheitsgründen angekündigten Ausweiskontrollen wurden zunächst nicht allzu streng gehandhabt. Die Stimmung war entspannt und fröhlich.