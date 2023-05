Senftenberg - Das sommerliche Ausflugswetter hat am Pfingstsonntag viele Menschen in Brandenburg nach draußen gelockt. Ob im Eiscafé, beim Spaziergang im Grünen oder auf einem See - es gab zahlreiche Möglichkeiten und Angebote, den Feiertag bei viel Sonne und einer Höchsttemperatur von bis zu erwarteten 25 Grad zu genießen. So machten zum Beispiel Besucher auf dem Senftenberger See im Lausitzer Seenland Fahrten auf dem Fahrgastschiff, auf dem Boot oder spannten am Ufer aus. Am Pfingstmontag wird es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes oft heiter und trocken bei bis zu 23 Grad und schwachem Wind. Das soll sich auch am Dienstag kaum ändern.