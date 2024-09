An Ernährungsfragen ist in Reality-Shows schon so mancher deftiger Streit entbrannt. Im „Sommerhaus der Stars“ von RTL dürfte es daher in diesem Jahr heiter werden: Der Menüplan wurde umgestaltet.

Bocholt - Salat statt Schinken, Hülsenfrüchte statt Hüftsteaks: Die Kandidaten der Reality-Show „Sommerhaus der Stars“ bekommen in diesem Jahr fleischlose Kost verordnet. Der ausstrahlende Sender RTL sprach auf seiner Seite von einer „kulinarische Neuerung“, die man für die neue Staffel vorgenommen habe.

Anstelle von Fleisch- und Wurstwaren werde es für die prominenten Kandidaten ausschließlich pflanzliche Kost geben - unter anderem seien Salat, Reis und Hülsenfrüchte auf dem „Menüplan“ zu finden. Die lapidare Begründung: „"Das Sommerhaus der Stars" ist immer für eine Überraschung gut.“

Dass eine derartige Regeländerung nicht nur auf Gegenliebe stößt, dürfte klar sein. Ernährungsfragen gehören zu den klassischen Zankapfel-Themen in Reality-Shows. Vegetarisch oder nicht, viel oder wenig, gesund oder ungesund - schon wurde dadurch eine Spirale der Eskalation in Gang gesetzt.

Schauspieler Raul Richter, der mit dabei ist, wurde von RTL bereits mit den Sätzen zitiert: „Ich liebe Steak! Und ich bin ein selbstbestimmter, freier Mensch, so wurde ich erzogen und so will ich auch leben. Ich brauche auch Fleisch und ich möchte ungern bevormundet werden, was mein Essen angeht“.

Sarah Kern ist dabei

Das „Sommerhaus der Stars“ gehört zu den bekanntesten Reality-Formaten von RTL. In der Show ziehen mehr oder minder Prominente mitsamt Lebenspartnerin oder Lebenspartner in eine Art Groß-WG. Dort müssen sie mit den anderen Paaren klarkommen und gemeinsam Spiele meistern. Mit dabei sind in diesem Jahr zum Beispiel auch Designerin Sarah Kern und ihr Partner Tobias Pankow.

Produziert wird die Show in einem rustikalen Domizil in Bocholt im Münsterland. Die neuen Folgen sind von Dienstag (10. September) an auf dem Streamingdienst RTL+ und vom 17. September an (20.15 Uhr) bei RTL im TV zu sehen.