Sommerliche Temperaturen in Sachsen am Wochenende

Leipzig - Nach einem wechselhaften Frühlingsbeginn erwarten die Menschen am Wochenende in Sachsen sommerliche Temperaturen mit bis zu 30 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, werden am Freitagnachmittag die Wolken dichter und es regnet stellenweise. Die Temperaturen liegen bei maximal 20 bis 23 Grad und im Bergland 15 bis 20 Grad. Im Westen geht ein böiger Wind.

Am Samstag lockert der Himmel auf und die Temperaturen erreichen sommerliche 24 bis 26 Grad, im Bergland 19 bis 24 Grad. Am Sonntag wird die Sonne teilweise von dichten Schleierwolken bedeckt, doch es bleibt trocken. Es werden zwischen 27 Grad im Westen und 30 Grad in der Oberlausitz vorhergesagt.