Magdeburg - Schwitzen im September: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für dieses Wochenende in Sachsen-Anhalt strahlenden Sonnenschein und Höchsttemperaturen zwischen 30 und 33 Grad, im Harz Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad. Nachts hingegen kühlt es sich ab, in der Nacht zum Sonntag werden Werte zwischen 17 und 9 Grad vorhergesagt.

Der Spätsommer dürfte am Wochenende noch einmal zahlreiche Menschen in Sachsen-Anhalt ins Freibad locken. Einige Bäder haben länger geöffnet - darunter etwa das Nordbad in Halle, das Salinebad und zwei Strandbäder in Magdeburg.

Auch zum Wochenstart erwarten die Meteorologen noch einmal spätsommerliches Wetter. Am Dienstagnachmittag sollen laut der Prognose erste Schauer und Gewitter von Westen her aufziehen.